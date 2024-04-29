Премьер Испании, чью жену обвинили в коррупции, решил не идти в отставку

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что не уйдет в отставку на фоне коррупционных обвинений в адрес его жены.

Об этом он объявил в понедельник после нескольких дней размышлений, его цитирует издание El Pais, сообщает "Европейская правда".

Санчес сказал, что останется во главе правительства, несмотря на "кампанию преследования" его жены Бегоньи Гомес.

Он сообщил, что получил сообщение в свою поддержку как от представителей своей партии, так и от людей в сепаратистском регионе Каталонии.

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"Благодаря этой мобилизации я решил продолжать руководить правительством", – сказал Санчес.

"Я прошу испанское общество снова показать пример. Зло, которое поражает нас, является частью глобального движения. Давайте покажем миру, как защищается демократия", – добавил он.

В течение последних пяти дней лидер социалистов отсутствовал в публичной жизни, чтобы обдумать свое будущее.

Сторонники его Испанской социалистической рабочей партии призвали Санчеса остаться. Тысячи людей приехали со всей Испании на митинг в Мадриде в субботу, чтобы поддержать Санчеса.

Санчес отрицает обвинения в адрес его жены Бегоньи Гомес. Он говорит, что это является частью длительной кампании клеветы на него и его семью со стороны политических оппонентов.

Пока неясно, будет ли Гомес официально названа подозреваемой в закрытом расследовании, которое все еще находится на ранних стадиях. Расследование ведут по жалобе группы "Манос Лимпиас", известной исками против правительства.

В иске супруга Санчеса обвиняется в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы посодействовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Прокуратура Мадрида заявила в четверг, что требовала закрыть дело о коррупции в отношении жены Санчеса.