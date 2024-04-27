Тисячі прихильників прем’єра Іспанії просять його не йти у відставку

Тисячі прихильників Соціалістичної партії приїхали з усієї Іспанії на мітинг у Мадриді в суботу, щоб закликати прем’єр-міністра Педро Санчеса залишитися на посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Акція біля партійного штабу соціалістів відбувається після того, як Санчес приголомшив країну цього тижня, заявивши, що може піти з поста прем’єр-міністра після корупційних звинувачень на адресу його дружини.

Прихильники в ейфорії скупчилися на вулицях і грали популярні поп-пісні, закликаючи Санчеса залишитися. Багато хто розмахував прапорами та ніс транспаранти з такими гаслами, як "Педро, не здавайся" і "Ти потрібен Іспанії".

Реклама:

фото: AFP

За даними уряду Іспанії, до мітингу приєдналися близько 12 500 прихильників прем’єр-міністра. Міністерка фінансів Марія Хесус Монтеро також взяла участь у мітингу.

У середу Санчес заявив, що відійде від справ "на кілька днів", щоб вирішити, чи хоче він продовжувати керувати урядом після того, як суд розпочав розслідування ймовірної корупції в приватних справах його дружини.

Санчес заперечує звинувачення на адресу своєї дружини Бегоньї Гомес. Він каже, що це є частиною тривалої кампанії наклепу на нього та його родину з боку політичних опонентів.

Він оголосить рішення щодо свого майбутнього в понеділок.

Опозиційні партії засудили крок Санчеса стосовно його "паузи".

"Я прошу всіх громадян не обманювати себе. В Іспанії немає проблем, той, хто має судові проблеми, – це Санчес, його уряд, його партія та його оточення. Нехай вони вирішують це", – сказав Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер опозиційної консервативної Народної партії на зустрічі в Таррагоні в Каталонії.

Прокуратура Мадрида заявила в четвер, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Поки неясно, чи буде Гомес офіційно названа підозрюваною в закритому розслідуванні, яке все ще перебуває на ранніх стадіях. Розслідування ведуть за скаргою групи "Манос Лімпіас", відомої позовами проти уряду.