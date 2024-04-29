У Тбілісі почався провладний мітинг на підтримку закону про "іноагентів"

Біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі ввечері 29 квітня розпочався мітинг владної партії "Грузинська мрія" на підтримку законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", розкритикованого Заходом і громадянським суспільством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Під час появи на сцені почесного голови "Грузинської мрії", мільярдера Бідзіни Іванішвілі частина присутніх почала скандувати "Бідзіна, Бідзіна!"

До учасників мітингу також звернулися лідери "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе і Каха Каладзе, заявивши про необхідність затвердження скандальної ініціативи.

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Фото: Interpressnews

Натомість президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала провладну акцію, порівнявши її з "дією "путінського типу": державних службовців "везуть автобусами" в Тбілісі для підтримки рішень правлячої партії".

"Справжня Грузія – це вільна Грузія! Європейська Грузія!" – написала Зурабішвілі в Twitter (Х).

Yesterday, Day 15 of massive spontaneous protests against “Russian law” and for Georgia’s European future. Today, a “Putintype ” action: civil servants “bused” to Tbilisi to applaud ruling party’s decisions.

Real Georgia is free Georgia! European Georgia! pic.twitter.com/NGUqZ9mEqu – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 29, 2024

Раніше в понеділок комітет парламенту Грузії з юридичних питань після 10-годинного засідання підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні. Очікується, що документ винесуть на пленарне засідання парламенту у вівторок, 30 квітня.

У понеділок у ЄС вчергове попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

Грузинські дипломати раніше виступили із заявою, в якій ідеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії і керівництво країни віддаляє грузинський народ від ЄС.