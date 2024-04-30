Основатель правящей партии Грузии Иванишвили пообещал вступление страны в ЕС в 2030 году

Экс-премьер Грузии, основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, которого считают самым богатым человеком страны, заявил, что страна в 2030 году станет членом Евросоюза на фоне стремлений власти принять закон об "иноагентах", раскритикованный Западом и гражданским обществом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он объявил на митинге перед парламентом Грузии, сообщает SOVA.

Он пообещал "преодолеть все препятствия, укрепить суверенитет, сохранить мир, укрепить экономику Грузии и стать членом Европейского союза в 2030 году".

По его словами, грузинский народ – уникальная нация с уникальной историей, традициями и идентичностью.

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"Именно с этими уникальными национальными традициями и идентичностью мы должны присоединиться к общей европейской семье, потому что только в таких случаях ЕС может иметь реальную цену для Грузии и ЕС для Грузии", – заявил Иванишвили.

Основатель партии власти добавил, что свободная, независимая и суверенная, объединенная Грузия, член ЕС – "это наша грузинская мечта, которую мы все вместе осуществим".

Накануне, 29 апреля, у здания грузинского парламента в Тбилиси вечером состоялся митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", раскритикованного Западом и гражданским обществом.

Ранее в понедельник комитет парламента Грузии по юридическим вопросам после 10-часового заседания поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении. Ожидается, что документ вынесут на пленарное заседание парламента во вторник, 30 апреля.

В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

Грузинские дипломаты ранее выступили с заявлением, в котором говорится о том, что решения партии власти "Грузинская мечта" на 180 градусов развернули внешнеполитический курс Грузии отдаляет грузинский народ от ЕС.