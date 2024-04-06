CNN: У США вважають "неминучою" атаку з боку Ірану після ударів по його консульству в Сирії

Сполучені Штати активно готуються до "значної" атаки, яка може статися вже протягом наступного тижня з боку Ірану проти об'єктів Ізраїлю та США у відповідь на удар по будівлі його консульства в Сирії, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомив високопоставлений представник адміністрації президента США.

За його словами, високопосадовці Сполучених Штатів вважають, що атака з боку Ірану є "неминучою", і цю думку поділяють їхні ізраїльські колеги.

Телеканал зазначає, що обидва уряди "несамовито працюють" над тим, щоб зайняти позицію на випередження, адже передбачають, що атака Ірану може розгортатися різними способами, тому як американські, так і ізраїльські об'єкти й персонал на Близькому Сході знаходяться під загрозою атаки.

У матеріалі йдеться, що прямий удар Ірану по Ізраїлю є одним з найгірших сценаріїв, до якого готується адміністрація Байдена, оскільки він гарантує швидку ескалацію й без того неспокійної ситуації на Близькому Сході.

США попередили Іран не використовувати удар по Дамаску як "привід для нападу на американський персонал та об'єкти", заявив неназваний представник Державного департаменту у п'ятницю в інтерв'ю CNN.

У вівторок речниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що, за оцінкою США, авіаудар по будівлі консульства Ірану в Сирії здійснив Ізраїль.

Раніше повідомляли, що Сполучені Штати підвищили рівень готовності у зв’язку з можливою відповіддю Ірану на удар по будівлі його консульства, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.

Можливі дії Ірану у відповідь були однією з тем нещодавньої розмови президента США Джо Байдена і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Посадовець з адміністрації Байдена прокоментував журналістам, що команди двох країн "відтоді перебувають на постійному зв’язку", та що США підтримують Ізраїлю у захисті від загроз з Ірану.