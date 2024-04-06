CNN: В США считают "неизбежной" атаку со стороны Ирана после ударов по его консульству в Сирии

Соединенные Штаты активно готовятся к "значительной" атаке, которая может произойти уже в течение следующей недели со стороны Ирана против объектов Израиля и США в ответ на удар по зданию его консульства в Сирии, в котором Тегеран обвинил Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США.

По его словам, чиновники Соединенных Штатов считают, что атака со стороны Ирана является "неизбежной", и это мнение разделяют их израильские коллеги.

Телеканал отмечает, что оба правительства "неистово работают" над тем, чтобы занять позицию на опережение, ведь предполагают, что атака Ирана может разворачиваться различными способами, поэтому как американские, так и израильские объекты и персонал на Ближнем Востоке находятся под угрозой атаки.

В материале говорится, что прямой удар Ирана по Израилю является одним из худших сценариев, к которому готовится администрация Байдена, поскольку он гарантирует быструю эскалацию и без того неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.

США предупредили Иран не использовать удар по Дамаску как "повод для нападения на американский персонал и объекты", заявил неназванный представитель Государственного департамента в пятницу в интервью CNN.

Во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что, по оценке США, авиаудар по зданию консульства Ирана в Сирии совершил Израиль.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты повысили уровень готовности в связи с возможным ответом Ирана на удар по зданию его консульства, в котором Тегеран обвинил Израиль.

Напомним, 1 апреля в результате воздушного удара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции, среди которых двое генералов. Тегеран возлагает ответственность на Израиль. США подчеркнули, что не причастны к этому.

Возможные ответные действия Ирана были одной из тем недавнего разговора президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Чиновник из администрации Байдена прокомментировал журналистам, что команды двух стран "с тех пор находятся на постоянной связи", и что США поддерживают Израиль в защите от угроз из Ирана.