Зеленський: Я не можу публічно закликати армії світу воювати в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що іноземні військові в Україні можуть займатися тренуванням українських військовослужбовців, а також допомогти ремонтувати військову техніку – але президент не готовий запросити іноземні частини для участі у бойових діях.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі єдиного телемарафону, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Президент сказав, що кілька пропозицій Емманюеля Макрона він підтримав публічно і в розмові з ним.

"Тренувати наших хлопців у нас. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади", – сказав він.

"Друге – побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку", – зазначив президент.

Зеленський також не бачить підстав відмовитися від прикордонної місії.

"Він (Макрон. – Ред.) запропонував ініціативу бути на кордоні. Ну, як ми можемо відмовлятися? Якщо вони це пропонують і будуть приїжджати, ми будемо тільки підтримувати", – зазначив він.

При цьому Зеленський не готовий запросити в Україну бойові частини.

"Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав", – сказав Зеленський.

При цьому він нагадав, що "у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти".

Нагадаємо, 26 лютого, після зустрічі у Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи, Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська. Це стало справжньою сенсацією, і провокувало емоційну дискусію у Франції те серед союзників.

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