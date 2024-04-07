Зеленский: Я не могу публично призывать армии мира воевать в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что иностранные военные в Украине могут заниматься тренировкой украинских военнослужащих, а также помочь ремонтировать военную технику – но президент не готов пригласить иностранные части для участия в боевых действиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью, показанном в субботу в эфире единого телемарафона, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Президент сказал, что несколько предложений Эмманюэля Макрона он поддержал публично и в разговоре с ним.

"Тренировать наших ребят у нас. Я считаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наших ребят, бригады", – сказал он.

"Второе – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах под землей. Это работает, и даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее, чем мы отправляем танк или бронированную технику", – отметил президент.

Зеленский также не видит оснований отказаться от пограничной миссии.

"Он (Макрон. – Ред.) предложил инициативу быть на границе. Ну, как мы можем отказываться? Если они это предлагают и будут приезжать, мы будем только поддерживать", – отметил он.

При этом Зеленский не готов пригласить в Украину боевые части.

"Я не могу сегодня публично сказать: да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и боритесь. Потому что Россия поднимет этот хайп в мире, они начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО. Для нас это рискованно, потому что если я выступлю с такой инициативой, то я вам скажу, что Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других государств", – сказал Зеленский.

При этом он напомнил, что "у нас есть некоторые добровольческие формирования, когда люди с другим происхождением, с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь".

Напомним, 26 февраля, после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы, Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска. Это стало настоящей сенсацией, и провоцировало эмоциональную дискуссию во Франции и среди союзников.

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