Фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію, пообіцявши дати відсіч "друзям Путіна" з ЄС

Голова Єврокомісії і провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла дати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти майбутнє Європи".

Про це вона сказала, починаючи свою виборчу кампанію в Афінах на 50-річчя партії влади Греції "Нова демократія", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Фон дер Ляєн у своїй заяві атакувала главу Росії Владіміра Путіна та його європейських союзників. Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні "наша об’єднана та мирна Європа піддається викликам як зсередини, так і ззовні".

Окреслюючи численні загрози, з якими зараз зіштовхується Європа, вона сказала, що Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі.

"Агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів", – заявила глава ЄК.

Вона додала, що "друзі Путіна тут, у Європі", намагаються "переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів".

Фон дер Ляєн – провідна кандидатка від ЄНП на другий мандат на чолі Єврокомісії – додала, що "у наступні дні, тижні та місяці наше завдання – дати відсіч".

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив про загрози з боку правих популістів, виступаючи в суботу на зборах лівоцентристських європейських партій напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.

А Європейська комісія вернулась до великих онлайн-платформ, таких як Facebook, YouTube і TikTok, із проханням допомогти з цифровою безпекою на прийдешніх виборах до Європарламенту.