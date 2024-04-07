Шольц застеріг від зростання правих популістів напередодні майбутніх євровиборів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив про загрози з боку правих популістів, виступаючи в суботу на зборах лівоцентристських європейських партій напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.

Шольца цитує агентство АР, пише "Європейська правда".

Шольц прибув до столиці Румунії Бухареста на конференцію Партії європейських соціалістів, яка є частиною групи соціалістів і демократів, другої за чисельністю в Європарламенті.

"Праві популісти проводять виборчі кампанії проти нашої об'єднаної Європи. Вони готові зруйнувати те, що ми побудували для дітей; вони розпалюють настрої проти біженців і меншин", – заявив німецький лідер у будівлі парламенту, де проходила конференція.

Опитування громадської думки вказують на значний зсув вправо на майбутніх європейських виборах, причому радикальна права група "Ідентичність і демократія", ймовірно, отримає достатньо місць, щоб стати третьою за величиною групою в Європарламенті.

Шольц сказав, що процвітаючий ЄС, який здатний "робити справи", є "найкращою відповіддю на популізм і автократів".

Він також пообіцяв подальшу підтримку Україні, заявивши, що це "ключ до відновлення миру в Європі".

Між тим, підтримка виборцями у Німеччині ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" знизилася через ймовірні зв'язки її депутатів із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.

Раніше повідомляли, що в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" планують опитати свої двох депутатів щодо їхніх ймовірних зв'язків із проросійською мережею впливу, яку викрили в Європі.