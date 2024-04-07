Фон дер Ляен начала предвыборную кампанию, пообещав дать отпор "друзьям Путина" из ЕС

Глава Еврокомиссии и ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Путина", которые хотят "угнать будущее Европы".

Об этом она сказала, начиная свою избирательную кампанию в Афинах к 50-летию партии власти Греции "Новая демократия", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Фон дер Ляен в своем заявлении атаковала главу России Владимира Путина и его европейских союзников. Она заявила, что на предстоящих выборах в Европарламент в июне "наша объединенная и мирная Европа подвергается вызовам как изнутри, так и извне".

Очерчивая многочисленные угрозы, с которыми сейчас сталкивается Европа, она сказала, что Россия не только пытается стереть Украину с земли.

"Агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли из-за кибератак, то ли из-за манипулирования социальными медиа, то ли с помощью инструментализации мигрантов", – заявила глава ЕК.

Она добавила, что "друзья Путина здесь, в Европе" пытаются "переписать нашу историю и похитить наше будущее под видом популистов или демагогов".

Фон дер Ляен – ведущая кандидатка от ЕНП во второй мандат во главе Еврокомиссии – добавила, что "в последующие дни, недели и месяцы наша задача – дать отпор".

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц предупредил об угрозах со стороны правых популистов, выступая в субботу на собрании левоцентристских европейских партий в преддверии выборов в Европейский парламент в июне.

А Европейская комиссия вернулась к большим онлайн-платформам, таким как Facebook, YouTube и TikTok, с просьбой помочь с цифровой безопасностью на предстоящих выборах в Европарламент.