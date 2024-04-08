У Франції занепокоїлись рівнем забруднення Сени напередодні Олімпійських ігор

Французька благодійна організація, що займається захистом водних ресурсів, забила на сполох через рівень забруднення Сени, яку планують використовувати під час Олімпійських ігор цього літа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Фундація Surfrider Foundation заявила, що проаналізувала результати шестимісячних лабораторних тестів і дійшла висновку, що вода в річці залишається забрудненою і потенційно небезпечною.

У відкритому листі благодійна організація з Біаррица зазначила, що "хоче поділитися із зацікавленими сторонами своїм занепокоєнням щодо якості води у Сені, а також ризиками, з якими стикаються спортсмени, що плавають у забрудненій воді".

Влада Парижа намагається встигнути очистити Сену до початку Олімпіади 26 липня, адже знаменита водна артерія відіграватиме провідну роль під час Ігор. Вона стане місцем проведення церемонії відкриття, а потім буде використовуватися для марафонського плавання і тріатлону – якщо це дозволить рівень забруднення.

Близько 1,4 мільярда євро витратили на модернізацію каналізаційних і очисних споруд у Паризькому регіоні за останнє десятиліття, щоб поліпшити якість Сени та її головної притоки Марни.

Місто Париж і префектура Іль-де-Франс вже відреагували на тривожне дослідження Surfrider Foundation, повідомляє BFM TV.

Префектура запевнила, що "структурні роботи Плану купання, які покращують функціонування каналізаційної мережі в дощову погоду, будуть введені в експлуатацію в квітні і травні" і пообіцяла, що "вода Сени буде придатною для купання".

А місто Париж висловило здивування "часом проведення такого дослідження, коли проби були взяті поза літнім сезоном", і зазначило, що "Сена жодним чином не призначена для купання з середини вересня по червень, в тому числі з міркувань безпеки".

"Місто Париж завжди було прозорим щодо умов, за яких Сена придатна для плавання, зокрема, з метеорологічної точки зору: багато сонця, мало опадів, довгий світловий день і низька течія річки. Ці чотири характеристики за визначенням недосяжні взимку", – повідомили в мерії Парижа.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон підтвердив свої наміри скупатися у Сені після завершення масштабних очисних робіт і її відкриття для купання після 100-річної перерви.

На початку березня Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп.