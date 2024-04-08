Во Франции обеспокоились уровнем загрязнения Сены накануне Олимпийских игр

Французская благотворительная организация, занимающаяся защитой водных ресурсов, забила тревогу из-за уровня загрязнения Сены, которую планируют использовать во время Олимпийских игр этим летом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Фонд Surfrider Foundation заявила, что проанализировала результаты шестимесячных лабораторных тестов и пришла к выводу, что вода в реке остается загрязненной и потенциально опасной.

В открытом письме благотворительная организация из Биаррица отметила, что "хочет поделиться с заинтересованными сторонами своим беспокойством относительно качества воды в Сене, а также рисками, с которыми сталкиваются спортсмены, плавающие в загрязненной воде".

Власти Парижа пытаются успеть очистить Сену до начала Олимпиады 26 июля, ведь знаменитая водная артерия будет играть ведущую роль во время Игр. Она станет местом проведения церемонии открытия, а затем будет использоваться для марафонского плавания и триатлона – если это позволит уровень загрязнения.

Около 1,4 миллиарда евро потратили на модернизацию канализационных и очистных сооружений в Парижском регионе за последнее десятилетие, чтобы улучшить качество Сены и ее главного притока Марны.

Город Париж и префектура Иль-де-Франс уже отреагировали на тревожное исследование Surfrider Foudation, сообщает BFM TV.

Префектура заверила, что "структурные работы Плана купания, которые улучшают функционирование канализационной сети в дождливую погоду, будут введены в эксплуатацию в апреле и мае" и пообещала, что "вода Сены будет пригодной для купания".

А город Париж выразил удивление "временем проведения такого исследования, когда пробы были взяты вне летнего сезона", и отметил, что "Сена никоим образом не предназначена для купания с середины сентября по июнь, в том числе по соображениям безопасности".

"Город Париж всегда был прозрачным в отношении условий, при которых Сена пригодна для плавания, в частности, с метеорологической точки зрения: много солнца, мало осадков, длинный световой день и низкое течение реки. Эти четыре характеристики по определению недостижимы зимой", – сообщили в мэрии Парижа.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свои намерения искупаться в Сене после завершения масштабных очистных работ и ее открытия для купания после 100-летнего перерыва.

В начале марта Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа.