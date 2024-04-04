Макрон каже, що не жартував з обіцянкою скупатися в Сені

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив свої наміри скупатися у річці Сені після завершення масштабних очисних робіт і її відкриття для купання після 100-річної перерви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У четвер Макрон взяв участь в урочистому відкритті Олімпійського водного центру в Сен-Дені.

Під час заходу французький президент підтвердив, що він дійсно буде плавати в Сені напередодні Олімпійських ігор.

"Я не маю звички жартувати про такі речі", – заявив він.

На початку березня Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп.

Перед цим скупатися у Сені пообіцяла мер Парижа Анн Ідальго.

На Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону. До 2025 року з набережної будуть доступні три зони для плавання просто неба.