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Макрон каже, що не жартував з обіцянкою скупатися в Сені

Новини — Четвер, 4 квітня 2024, 17:01 — Ірина Кутєлєва

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив свої наміри скупатися у річці Сені після завершення масштабних очисних робіт і її відкриття для купання після 100-річної перерви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У четвер Макрон взяв участь в урочистому відкритті Олімпійського водного центру в Сен-Дені.

Під час заходу французький президент підтвердив, що він дійсно буде плавати в Сені напередодні Олімпійських ігор.

"Я не маю звички жартувати про такі речі", – заявив він.

На початку березня Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп. 

Перед цим скупатися у Сені пообіцяла мер Парижа Анн Ідальго. 

На Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону. До 2025 року з набережної будуть доступні три зони для плавання просто неба.

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Франція Макрон