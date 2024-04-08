В Тбилиси пройдет марш против закона об "иноагентах"

Во вторник, 9 апреля, в Тбилиси пройдет марш, участники которого выступят, среди прочего, против противоречивого закона об "иноагентах".

Об этом сообщает портал "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

Марш начнется в 18.00 во вторник, его участники соберутся на площади Первой республики и пройдут в сторону парламента Грузии.

Марш пройдет в День национального единства Грузии, а его участники выразят несогласие с запланированным принятием законопроекта об "иноагентах", который еще называют "российским", поскольку он следует законодательству России.

В ночь на 9 апреля 1989 года советская армия с помощью танков, саперных лопастей и ядовитого газа разогнала мирную демонстрацию в Тбилиси за независимость Грузии. В результате погиб 21 человек. Сотни отравились или получили ранения.

В этот же день 1991 года в Грузии прошел референдум, большинство участников которого высказались за независимость.

Организаторы марша призывают граждан поучаствовать в акции ради европейского будущего Грузии.

"Мы выбираем Европу. Грузия никогда не будет Россией! Защитим победу 9 апреля вместе! Нет российскому закону!" – пишут организаторы, неправительственные организации Transparency International Georgia и Georgia's Reforms Associates.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит так называемый законопроект об "иноагентах" 15 апреля.

Президент Саломе Зурабишвили планирует наложить на закон вето, но парламент имеет возможность преодолеть его. Зурабишвили считает инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал понять, что, вопреки негативной реакции общества и СМИ, закон одобрят.

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