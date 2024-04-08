Прем'єр Грузії обіцяє, що закон про "іноагентів" ухвалять попри різку критику

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що всупереч негативній реакції суспільства й ЗМІ, та на відміну від тогорічних спроб, цього разу влада схвалить скандальний закон про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Online".

На засіданні уряду він заявив, що законопроєкт "налагоджений від початку до кінця". За його словами, "єдине, що цей законопроєкт передбачає – це щорічне декларування фінансів", які мають неурядові організації та "відповідні ЗМІ".

"Вони доводять нам, що прозорість – це щось російське, а непрозорість – європейське. Минулого року їм вдалося ввести частину суспільства в оману, вони перевернули цінності з ніг на голову, проте я впевнений, що вони більше не зможуть цього зробити", – зазначив Кобахідзе.

Глава грузинського уряду також висловив переконання, що неурядові організації здійснюють цензуру в соцмережах.

"У той час, коли ці люди були при владі, вони самі піддавали цензурі ЗМІ. Сьогодні вони вже не мають змоги це робити, проте там, де вони можуть, вони здійснюють цензуру, в соціальних медіа", – додав він.

Кобахідзе також запевнив, що непрозорість та цензура для влади абсолютно неприйнятні.

"Ми вважаємо, що прозорість і свобода слова є визначальними цінностями в демократії, тому давайте максимально захищати і той, і інший принцип, обидві цінності", – резюмував прем'єр.

Раніше у керівній партії Грузії заявили, що "не розуміють" критику від західних партнерів, та збираються чинити так, як задумали.

Нагадаємо, минулого тижня партія влади у Грузії поновила наміри ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють із законом про "іноагентів" у Росії. На додачу, "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

Євросоюз і США висловили занепокоєння з приводу намірів "Грузинської мрії" ухвалити закон про "іноагентів". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка у конфлікті з керівною партією, назвала ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.

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