Голова Єврокомісії виправдовується через призначення однопартійця на високооплачувану посаду

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн була змушена пояснити призначення євродепутата Маркуса Піпера, який є членом однієї з нею політичної партії, на високооплачувану посаду в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Наприкінці березня Піпер – який, як і фон дер Ляєн, входить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини, – отримав посаду представника Єврокомісії з питань малого і середнього бізнесу (МСБ).

Але після цього четверо єврокомісарів – комісар із питань промисловості Тьєррі Бретон, економіки Паоло Джентілоні, зайнятості Ніколь Шміт та топдипломат ЄС Жозеп Боррель – публічно поставили під сумнів прозорість процедури відбору.

Цьому передували публікації у ЗМІ, згідно з якими двоє інших кандидатів на посаду представника Єврокомісії з малого й середнього бізнесу – обоє жінки – нібито отримали вищі бали під час співбесіди й конкурсного випробування.

Керівник бюджетного управління Єврокомісії Йоганнес Ган у листі від 8 квітня заявив, що Піпера обрали як найкращого кандидата "на основі його величезного досвіду і послужного списку у сфері МСБ" у межах "звичайної свободи дій для таких призначень на високі посади".

Але у відповідь четверо єврокомісарів заявили, що лист Гана не відповідає на їхні занепокоєння щодо прозорості та неупередженості.

Очікується, що вже в четвер, 11 квітня, Європейський парламент планує проголосувати за поправку, яка скасує призначення Маркуса Піпера.

Ситуація довкола Піпера є черговою неприємністю для Урсули фон дер Ляєн, яка прагне обратись на другий термін на посаді голови Єврокомісії. Раніше Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо її листування для переговорів про контракти на закупівлю COVID-вакцин.

Фон дер Ляєн також розкритикували за поїздку до Ізраїлю незабаром після нападу терористів ХАМАС у жовтні 2023 року, що, за словами інших високопосадовців ЄС, стало перевищенням її повноважень як глави виконавчої влади ЄС.