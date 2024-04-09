Глава Еврокомиссии оправдывается из-за назначения однопартийца на высокооплачиваемую должность

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена объяснить назначение евродепутата Маркуса Пипера, который является членом одной с ней политической партии, на высокооплачиваемую должность в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В конце марта Пипер – который, как и фон дер Ляйен, входит в Христианско-демократический союз (ХДС) Германии, – получил должность представителя Еврокомиссии по вопросам малого и среднего бизнеса (МСБ).

Но после этого четверо еврокомиссаров – комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон, экономики Паоло Джентилони, занятости Николь Шмит и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель – публично поставили под сомнение прозрачность процедуры отбора.

Этому предшествовали публикации в СМИ, согласно которым двое других кандидатов на должность представителя Еврокомиссии по малому и среднему бизнесу – обе женщины – якобы получили более высокие баллы во время собеседования и конкурсного испытания.

Руководитель бюджетного управления Еврокомиссии Йоханнес Хан в письме от 8 апреля заявил, что Пипера выбрали как лучшего кандидата "на основе его огромного опыта и послужного списка в сфере МСБ" в рамках "обычной свободы действий для таких назначений на высокие должности".

Но в ответ четверо еврокомиссаров заявили, что письмо Хана не отвечает на их беспокойство относительно прозрачности и беспристрастности.

Ожидается, что уже в четверг, 11 апреля, Европейский парламент планирует проголосовать за поправку, которая отменит назначение Маркуса Пипера.

Ситуация вокруг Пипера является очередной неприятностью для Урсулы фон дер Ляйен, которая стремится избраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии. Ранее Европейская прокуратура начала расследование относительно ее переписки для переговоров о контрактах на закупку COVID-вакцин.

Фон дер Ляйен также раскритиковали за поездку в Израиль вскоре после нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года, что, по словам других высокопоставленных чиновников ЕС, стало превышением ее полномочий как главы исполнительной власти ЕС.