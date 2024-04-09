Президентка Швейцарії: Уточнюємо деталі про місце, дату та учасників Саміту миру

Президентка Швейцарії Віола Амгерд повідомила, що підготовчі роботи з організації у її країні інавгураційного Саміту миру тривають.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою у Відні, її цитує агентство "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Амгерд повідомила, що уточнюються деталі щодо місця, дати та учасників зустрічі.

"Робота над цим питанням триває. Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць. Я поки що не можу коментувати деталі. Робота все ще триває", – зазначила швейцарська президентка.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Саміт миру у Швейцарії може відбутися 16-17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні.

Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру.

Швейцарія погодилась організувати Саміт миру на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.