Україна та Швейцарії погодять дату Саміту миру найближчими днями

Найближчими днями Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру.

Як пише "Європейська правда", таке сподівання президент України Володимир Зеленський висловив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини", його цитує пресслужба ОПУ

Зеленський наголосив, що поки що списку країн, які візьмуть участь у заході, немає, однак розраховують, що це буде близько 80-100 країн.

Щойно президент узгодить дату проведення саміту з президенткою Швейцарії, лідерам держав світу почнуть розсилати запрошення.

"Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни", – зазначив глава держави.

Президент підкреслив: лише спільними зусиллями світ може зупинити агресію Росії, тож на саміті чекають країни з усіх континентів.

Перший інавгураційний Саміт миру відбудеться у Швейцарії на основі української "формули миру". На ньому країни-учасниці підготують спільний план дій щодо справедливого миру для України.

В Офісі президента України заявляють, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.

Швейцарія погодилась організувати Саміт миру на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.