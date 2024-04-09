Швейцария не присылала России приглашение для участия в Саммите мира по Украине, и РФ в любом случае не планирует в нем участвовать.

Об этом заявил российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, пишет "Европейская правда".

Хохлов сказал, что швейцарская сторона не направляла России приглашение на саммит.

"В то же время наша позиция хорошо известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", – отметил он.

Хохлов добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", которая не учитывает российские интересы".

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Саммит мира в Швейцарии может состояться 16-17 июня, хотя пока неясно, сколько лидеров будут присутствовать.

Ожидается, что на мероприятие пригласят от 80 до 100 стран.

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила во вторник, что подготовительные работы по организации в ее стране инаугурационного Саммита мира продолжаются.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

Украина считает, что РФ не должна участвовать в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.