Прем’єр Грузії заявив, що партію влади підтримують "виборці з високим IQ"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що серед прихильників керівної партії переважають виборці з високим рівнем інтелекту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

У своєму Facebook Кобахідзе опублікував великого листа "щирим молодим людям", у якому заявив, що проведене на замовлення керівної партії опитування засвідчило, що підтримка "Грузинської мрії" нібито вища серед виборців з високим рівнем IQ.

"Ми запитали, скільки відсотків виборців підтримують "Грузинську мрію" залежно від рівня інтелекту, тобто IQ, та розділили їх на категорії з високим, середнім та низьким рівнем інтелекту. Опитування показало, що у березні "Грузинську мрію" підтримував 61% виборців. При цьому серед виборців з високим рівнем інтелекту наша підтримка склала 73,8%, серед виборців із середнім рівнем інтелекту – 45,6%", – сказав Кобахідзе.

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Хто саме проводив опитування, на якій вибірці та за якою методологією, не вказують – у дописі Кобахідзе згадок про це немає.

Раніше міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що не знає про організаторів нападів на активістів та припустив, що це мають бути "ті, хто стоять за мітингами" проти скандального закону про "іноагентів".

Також цього тижня партія влади "Грузинська мрія" анонсувала створення публічних списків тих, хто "відзначається погрозами та розпалюванням ненависті" у соцмережах, маючи на увазі підтримку протестів проти закону – буцімто для "загального морального осуду".

За даними ЗМІ, ЄС не виключає скасування безвізу з Грузією у разі ухвалення "російського закону".