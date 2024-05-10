Премьер Грузии заявил, что партию власти поддерживают "избиратели с высоким IQ"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что среди сторонников партии власти якобы преобладают избиратели с высоким уровнем интеллекта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В своем Facebook Кобахидзе опубликовал большое письмо "искренним молодым людям", в котором заявил, что проведенный по заказу правящей партии опрос показал, что поддержка "Грузинской мечты" якобы выше среди избирателей с высоким уровнем IQ.

"Мы спросили, сколько процентов избирателей поддерживают "Грузинскую мечту" в зависимости от уровня интеллекта, то есть IQ, и разделили их на категории с высоким, средним и низким уровнем интеллекта. Опрос показал, что в марте "Грузинскую мечту" поддерживал 61% избирателей. При этом среди избирателей с высоким уровнем интеллекта наша поддержка составила 73,8%, среди избирателей со средним уровнем интеллекта – 45,6%", – сказал Кобахидзе.

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Кто именно проводил опрос, на какой выборке и по какой методологии, не указывают – в посте Кобахидзе упоминаний об этом нет.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что не знает об организаторах нападений на активистов и предположил, что это должны быть "те, кто стоят за митингами" против скандального закона об "иноагентах".

Также на этой неделе партия власти "Грузинская мечта" анонсировала создание публичных списков тех, кто "отличается угрозами и разжиганием ненависти" в соцсетях, имея в виду поддержку протестов против закона – якобы для "всеобщего морального осуждения".

По данным СМИ, ЕС не исключает отмены безвиза с Грузией в случае принятия "российского закона".