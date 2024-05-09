У Грузії зазнали нападу щонайменш четверо опозиційних політиків та активістів

У Грузії за вечір 8 травня були скоєні напади на щонайменш чотирьох представників опозиції та активістів, які беруть участь у протестах проти ухвалення закону про "іноагентів".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Телеканал Formula показав кадри з камери відеоспостереження біля будинку представника партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" Дмитрія Чиковані. Його вистежила біля дому і побила група з 5 осіб.

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Також нападів зазнали байкер Лаша Гвініанідзе, брат лідера партії "Гірчі – більше свободи", професор Гія Джапарідзе та заступник виконавчого директора грузинської філії Transparency International Гіоргі Оніані.

Фото, опубліковані на ресурсах "Новости-Грузия"

Невідомі особи напали на них у різних частинах міста. Усі після нападу потребували медичної допомоги.

Фото, опубліковані на ресурсах "Новости-Грузия"

МВС Грузії у зв’язку з цією ситуацією не давало коментарів.

Також повідомляють, що з вівторка активістам-учасникам протестів проти ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" телефонували з невідомих номерів та погрожували розправою, відомо про десятки таких випадків. У деяких випадках для залякування телефонували родичам.

Директорка Альянсу регіональних мовників Грузії Натіа Куправшвілі розповіла, що їй надходило кілька дзвінків з погрозами вистежити її біля дому. Перший здійснили з нібито українського номера, наступні – з нібито німецьких.

Член партії "Гірчі" Борис Челе Куруа каже, що під час дзвінка йому назвали його адресу і пригрозили убивством. Схожі погрози отримав інший представник "Гірчі" Нікі Мосіашвілі.

Опозиційний телеканал Pirveli стверджує, що серію дзвінків організували через кол-центри, контрольовані владою.

Представники керівної партії "Грузинська мрія" стверджують, що не причетні до цих випадків.

Нагадаємо, грузинські громадські організації збирають на суботу, 11 травня велику акцію протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", яка може стати однією з найбільших за час протестів.

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня.

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.

У Єврокомісії пояснили, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх держав-членів, а також – відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.