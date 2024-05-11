ЗМІ: посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, її хочуть фіналізувати до липня

Посли ЄС нібито вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", її планують фіналізувати до кінця червня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє німецьке Die Welt, пише "Європейська правда".

Редакція Welt am Sonntag стверджує, що має у розпорядженні проєкт тексту, переговори щодо якого ведуть Київ і Європейська служба зовнішніх справ. Посли 27 країн-членів нібито вже погодили 11-сторінковий документ.

У матеріалі зазначають, що в ЄС хочуть завершити роботу над угодою найпізніше до початку липня.

Реклама:

У проєкті тексту містяться положення про те, що ЄС зобов’язується у разі нової агресії проти України протягом 24 годин провести консультації щодо її потреб.

Також ЄС обіцяє забезпечувати подальше постачання військової допомоги, допомагати з підготовкою військових, розмінуванням, реформами в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, допомагати з відбудовою.

Нібито є окреме положення, що виключає пряму участь у бойових діях "військових країн ЄС".

На цей час Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією – перемовини вже завершені.

Нещодавно в Офісі президента заявили, що сподіваються до кінця травня фіналізувати текст угоди із США, а також – що домовилися почати переговори з нейтральною Ірландією.

У п'ятницю оголосили про початок перемовин з Бельгією.