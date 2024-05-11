СМИ: послы ЕС согласовали проект соглашения по безопасности с Украиной

Послы ЕС якобы уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности", его планируют финализировать до конца июня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое Die Welt, пишет "Европейская правда".

Редакция Welt am Sonntag утверждает, что располагает проектом текста, переговоры по которому ведут Киев и Европейская служба внешних дел. Послы 27 стран-членов якобы уже согласовали 11-страничный документ.

В материале отмечается, что в ЕС хотят завершить работу над соглашением до начала июля.

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В проекте текста содержатся положения о том, что ЕС обязуется в случае новой агрессии против Украины в течение 24 часов провести консультации о ее потребностях.

Также ЕС обещает обеспечивать дальнейшие поставки военной помощи, помогать с подготовкой военных, разминированием, реформами в оборонном секторе, сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, помогать с восстановлением.

Якобы есть отдельное положение, исключающее прямое участие в боевых действиях "военных стран ЕС".

Украина уже подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией, переговоры уже завершены.

Недавно в Офисе президента заявили, что надеются до конца мая финализировать текст соглашения с США, а также – что договорились начать переговоры с нейтральной Ирландией.

В пятницу объявили о начале переговоров с Бельгией.