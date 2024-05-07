У Зеленського сподіваються фіналізувати безпекову угоду із США вже у травні 

В Офісі президента України кажуть про "відчутний прогрес" у роботі України і США над двосторонньою безпековою угодою у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" та сподіваються погодити фінальний текст вже у травні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента України.

Пресслужба повідомила, що Київ і Вашингтон провели четвертий раунд перемовин щодо майбутньої безпекової угоди.

Обговорювали "найбільш принципові положення", формулювання низки питань. Також визначили дату наступного раунду переговорів, але не називають її.

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"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", – зазначив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі Сполученими Штатами.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією, перемовини вже завершені.