Україна розпочала переговори з Бельгією про безпекову угоду

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента, інформує "Європейська правда".

Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник глави ОПУ Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник кабінету прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.

"Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства", – зазначив Жовква.

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Сторони обговорили текст проєкту угоди, торкнулися окремих положень та домовилися про наступний раунд переговорів.

"Досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Україна та Ірландія домовилися розпочати підготовку двосторонньої безпекової угоди у продовження декларації країн G7 про "гарантії безпеки" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Україні протистояти повномасштабній російській агресії.