У Швеції зафіксували відчутний землетрус

На північному сході Швеції біля узбережжя Ботнічної затоки зафіксували землетрус магнітудою майже 3, що був відчутним для місцевих мешканців.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Поштовхи магнітудою 2.9 зафіксували о 10:51 за місцевим часом у суботу в районі приблизно за 20 км на південь від невеликого містечка Бурео у лені Вестерботтен, що на березі Ботнічної затоки.

Багато місцевих мешканців у цій місцевості відчули поштовхи. Деякі кажуть, що у них хиталися світильники і двигтіло скло, немов поруч проїздить важкий транспорт.

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Сейсмолог Бйорн Лунд з університету Уппсали каже, що у Швеції щорічно фіксують приблизно один землетрус подібної магнітуди.

Останній значний землетрус у Швеції з магнітудою 4,1 зафіксували у 2020 році біля міста Кіруна, він був пов'язаний з видобутком руди.

Нещодавно незначні, але відчутні землетруси сталися у Латвії та у Фінляндії.

А цього тижня в Румунії менш як за 24 години зафіксували три незначних землетруси у гірському масиві Мармароси, поруч з однойменною частиною українських Карпат.