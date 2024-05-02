У Фінляндії слідом за Латвією стався відчутний землетрус

У центральній частині Фінляндії вранці 2 травня стався землетрус, відчутний для людей.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

В Інституті сейсмології Університету Гельсінкі повідомили, що підземні поштовхи магнітудою 2 сталися в Куусамо – у центрально-східній частині країни біля кордону з Росією – близько 6-ї години ранку 2 травня.

Інститут отримав численні повідомлення від місцевих мешканців. Деякі люди прокинулися через поштовхи, за описом багатьох, це відчувалось як проїзд біля будинку великої вантажівки.

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За словами сейсмолога Ярі Корстрьома, для Фінляндії це доволі значний землетрус. Проте підземні поштовхи не є абсолютною рідкістю – в країні щорічно фіксують один-два незначних землетруси і в Куусамо вони бувають частіше, ніж в інших місцях країни.

Це ймовірно пов’язано з особливостями гірської породи у регіоні, де є "слабкі зони" й тріщини і час від часу можуть траплятися невеликі зрушення.

Вранці 30 квітня невеликий землетрус зафіксували у Латвії, а на Криті у понеділок стався землетрус магнітудою 4,2.