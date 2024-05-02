У Фінляндії слідом за Латвією стався відчутний землетрус
У центральній частині Фінляндії вранці 2 травня стався землетрус, відчутний для людей.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
В Інституті сейсмології Університету Гельсінкі повідомили, що підземні поштовхи магнітудою 2 сталися в Куусамо – у центрально-східній частині країни біля кордону з Росією – близько 6-ї години ранку 2 травня.
Інститут отримав численні повідомлення від місцевих мешканців. Деякі люди прокинулися через поштовхи, за описом багатьох, це відчувалось як проїзд біля будинку великої вантажівки.
За словами сейсмолога Ярі Корстрьома, для Фінляндії це доволі значний землетрус. Проте підземні поштовхи не є абсолютною рідкістю – в країні щорічно фіксують один-два незначних землетруси і в Куусамо вони бувають частіше, ніж в інших місцях країни.
Це ймовірно пов’язано з особливостями гірської породи у регіоні, де є "слабкі зони" й тріщини і час від часу можуть траплятися невеликі зрушення.
Вранці 30 квітня невеликий землетрус зафіксували у Латвії, а на Криті у понеділок стався землетрус магнітудою 4,2.