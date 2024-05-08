У румунських Карпатах менш як за добу зафіксували три невеликих землетруси

У Румунії менш як за 24 години зафіксували три незначних землетруси у гірському масиві Мармароси, поруч з однойменною частиною українських Карпат.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Перші поштовхи магнітудою 2,4 зафіксували о 8:31 у вівторок на глибині 3,4 км у районі, що приблизно на 54 км північніше міста Бистріца і східніше Бая-Маре.

Наступний землетрус у цьому ж регіоні стався о 23:27, магнітуда становила 2,6, а глибина – 2,3 км.

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Третій землетрус зафіксували вже у середу вранці о 6:02, на глибині 6,8 км. Магнітуда поштовхів становила 2,6.

Румунські Мармароси межують з півднем Закарпатської та Івано-Франківської областей України.

Нагадаємо, минулого тижня помірної сили землетрус зафіксували на грецькому Криті.

Також незначні, але відчутні землетруси сталися у Латвії та у Фінляндії.