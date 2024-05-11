В Швеции зафиксировали ощутимое землетрясение

На северо-востоке Швеции у побережья Ботнического залива зафиксировали землетрясение магнитудой почти 3, которое было ощутимым для местных жителей.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Толчки магнитудой 2.9 зафиксировали в 10:51 по местному времени в субботу в районе примерно в 20 км к югу от небольшого городка Бурео в лене Вестерботтен, что на берегу Ботнического залива.

Многие местные жители в этой местности почувствовали толчки. Некоторые говорят, что у них шатались светильники и двигались стекла, словно рядом проезжает тяжелый транспорт.

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Сейсмолог Бьорн Лунд из университета Уппсалы говорит, что в Швеции ежегодно фиксируют примерно одно землетрясение подобной магнитуды.

Последнее значительное землетрясение в Швеции с магнитудой 4,1 зафиксировали в 2020 году возле города Кируна, оно было связано с добычей руды.

Недавно незначительные, но ощутимые землетрясения произошли в Латвии и в Финляндии.

А на этой неделе в Румынии менее чем за 24 часа зафиксировали три незначительных землетрясения в горном массиве Мармаросы, рядом с одноименной частью украинских Карпат.