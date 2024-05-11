Посол: Латвія надаватиме Україні дрони й радіолокаційні системи власного виробництва

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол повідомив, що незабаром Рига зможе передавати Україні дрони та радіолокаційні системи захисту, які вона виробляє.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Рига ніколи не забуває, що взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України, зокрема в межах військово-технічної співпрацюі українських та латвійських бізнесів.

"Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", – зазначив Куцевол.

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Крім того, він вказав на розвиток співпраці між країнами в межах коаліції 155-мм снарядів.

"Є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з точки зору безпеки", – додав посол.

Куцевол також зауважив, що зараз йде пошук можливостей збільшити кількість українських військових, яких приймає Латвія на лікування та реабілітацію – до 150-200 на рік.

Він вказав, що про є попередні домовленості, зокрема з міністром охорони здоров’я Латвії.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що коаліція дронів для України може продовжити розширюватися і в майбутньому.

У середині квітня стало відомо, що уряд Латвії ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників Україні в межах "коаліції дронів".

Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.