Посол: Латвия будет передавать Украине свои дроны и радиолокационные системы

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сообщил, что вскоре Рига сможет передавать Украине дроны и радиолокационные системы защиты, которые она производит.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Укринформу.

По его словам, Рига никогда не забывает, что взяла на себя координацию в рамках коалиции дронов для Украины, в частности в рамках военно-технического сотрудничества украинских и латвийских бизнесов.

"Думаю, со временем мы будем иметь больше медийных сообщений о передаче Украине произведенных в Латвии дронов и радиолокационных систем защиты", – отметил Куцевол.

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Кроме того, он указал на развитие сотрудничества между странами в рамках коалиции 155-мм снарядов.

"Есть и другие сферы сотрудничества, но их сейчас нельзя называть с точки зрения безопасности", – добавил посол.

Куцевол также отметил, что сейчас идет поиск возможностей увеличить количество украинских военных, которых принимает Латвия на лечение и реабилитацию – до 150-200 в год.

Он указал, что о есть предварительные договоренности, в частности с министром здравоохранения Латвии.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что коалиция дронов для Украины может продолжить расширяться и в будущем.

В середине апреля стало известно, что правительство Латвии приняло решение об отправке первой партии беспилотников Украине в рамках "коалиции дронов".

Напомним, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.