Підтримка німецьких ультраправих впала до річного мінімуму

Рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") знизилася до 17 відсотків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування соціологічного інституту INSA для видання Bild, повідомляє Merkur.

Згідно з дослідженням, підтримка "Альтернативи для Німеччини" впала до найнижчого рівня за останній рік після того, як політична сила за останній тиждень втратила один відсотковий пункт.

З початку року "АдН" втратила шість відсоткових пунктів підтримки, але все ще залишається другою за рейтингом партією, свідчить опитування.

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За даними дослідження, опозиційна ХДС/ХСС залишається беззаперечним лідером з 30 відсотками.

Водночас проурядові "Зелені" змогли набрати один пункт – 13%. Згідно з опитуванням, рейтинг їхніх партнерів по коаліції – соціал-демократів канцлера Олафа Шольца (15%) та "Вільних демократів" (5%) – не зазнав жодних змін.

Це ж стосується підтримки "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW), що виступає проти військової допомоги Україні. Як і попереднього тижня, вона становить сім відсотків.

Раніше німецька Соціал-демократична партія вперше з червня 2023 року випередила в опитуванні "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") на тлі скандалів, які в останні тижні супроводжують ультраправих.

Нагадаємо, в останні тижні "Альтернатива для Німеччини" фігурувала в кількох гучних справах щодо шпигунства на користь Китаю та торгівлі впливом на користь РФ.

Минулого тижня у Дрездені поліція заарештувала громадянина Німеччини Цзяна Г., який працює на євродепутата "АдН" Максиміліана Кра помічником у Європарламенті.

Цього місяця Бельгія відкрила кримінальне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори після того, як чеський уряд заявив, що викрив російську мережу, яка намагалася вплинути на політику, включаючи виплати європейським політикам.

Серед таких політиків фігурують представники "Альтернативи для Німеччини", зокрема Петр Бистронь, якого підозрюють у просуванні проросійської пропаганди, а також Максимілліан Кра.