Поддержка немецких ультраправых упала до годового минимума

Рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") снизился до 17 процентов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос социологического института INSA для издания Bild, сообщает Merkur.

Согласно исследованию, поддержка "Альтернативы для Германии" упала до самого низкого уровня за последний год после того, как политическая сила за последнюю неделю потеряла один процентный пункт.

С начала года "АдГ" потеряла шесть процентных пунктов поддержки, но все еще остается второй по рейтингу партией, свидетельствует опрос.

Реклама:

По данным исследования, оппозиционная ХДС/ХСС остается безоговорочным лидером с 30 процентами.

В то же время проправительственные "Зеленые" смогли набрать один пункт – 13%. Согласно опросу, рейтинг их партнеров по коалиции – социал-демократов канцлера Олафа Шольца (15%) и "Свободных демократов" (5%) – не претерпел никаких изменений.

Это же касается поддержки "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающего против военной помощи Украине. Как и на предыдущей неделе, она составляет семь процентов.

Ранее немецкая Социал-демократическая партия впервые с июня 2023 года опередила в опросе "Альтернативу для Германии" ("АдГ") на фоне скандалов, которые в последние недели сопровождают ультраправых.

Напомним, в последние недели "Альтернатива для Германии" фигурировала в нескольких громких делах о шпионаже в пользу Китая и торговле влиянием в пользу РФ.

На прошлой неделе в Дрездене полиция арестовала гражданина Германии Цзяна Г., который работает на евродепутата "АдГ" Максимилиана Кра помощником в Европарламенте.

В этом месяце Бельгия открыла уголовное расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы после того, как чешское правительство заявило, что разоблачило российскую сеть, которая пыталась повлиять на политику, включая выплаты европейским политикам.

Среди таких политиков фигурируют представители "Альтернативы для Германии", в частности Петр Быстронь, подозреваемый в продвижении российской пропаганды, а также Максимиллиан Кра.