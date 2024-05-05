Більшість німців вважають, що на ультраправу "АдН" сильно впливають РФ і Китай

У Німеччині переважна кількість жителів помічають сильний вплив на ультраправу "Альтернативу для Німеччини" з боку Росії і Китаю.

Про це свідчать дані опитування Інституту дослідження громадської думки INSA, яке наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що майже кожен другий німець вважає, що Росія і Китай мають "дуже великий" або "достатньо великий" вплив на "АдН", причому в цьому переконані 26% прихильників ультраправої політсили.

Крім того, переважна більшість (58%) вважають, що "АдН" не є патріотичною партією в тому сенсі, що вона дбає про добробут Німеччини.

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Також в опитуванні було питання, за кого прихильник ультраправої політсили віддав би свій голос замість "АдН".

Для 22% опитаних такою альтернативою могла б стати нова партія Сари Вагенкнехт. Для 21% прихильників "АдН" альтернативою є ХДС/ХСС. Для жодного з опитаних виборців "АдН" альтернативою не є "Зелені".

Ще для 20% такої альтернативи немає.

Опитування INSA проводилось на початку травня, в ньому взяли участь 1003 громадян Німеччини.

Раніше німецька Соціал-демократична партія вперше з червня 2023 року випередила в опитуванні "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") на тлі скандалів, які в останні тижні супроводжують ультраправих.

Нагадаємо, в останні тижні "Альтернатива для Німеччини" фігурувала в кількох гучних справах щодо шпигунства на користь Китаю та торгівлі впливом на користь РФ.

Минулого тижня у Дрездені поліція заарештувала громадянина Німеччини Цзяна Г., який працює на євродепутата "АдН" Максиміліана Кра помічником у Європарламенті.

Цього місяця Бельгія відкрила кримінальне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори після того, як чеський уряд заявив, що викрив російську мережу, яка намагалася вплинути на політику, включаючи виплати європейським політикам.

Серед таких політиків фігурують представники "Альтернативи для Німеччини", зокрема Петр Бистронь, якого підозрюють у просуванні проросійської пропаганди, а також Максимілліан Кра.