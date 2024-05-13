Біля парламенту Грузії поліція затримала 20 осіб, серед них троє іноземців

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили про затримання 20 осіб на акції протесту біля парламенту Грузії в понеділок, де в той час комітет розглядав редакцію проєкту резонансного закону "Про прозорість іноземного впливу".

Дані МВС наводить грузинський Перший канал, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у грузинському відомстві, серед 20 затриманих троє – громадяни іноземних країн, зокрема США та Росії.

"Посольства Сполучених Штатів Америки та Швейцарської конфедерації вже проінформовані про затримання зазначених осіб", – ідеться в інформації МВС. Після російсько-грузинської війни Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ і російські інтереси в Грузії представляє Швейцарія.

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Як відомо, юридичний комітет парламенту Грузії підтримав редакцію проєкту "Про прозорість іноземного впливу". Процедура зайняла близько хвилини, у ній брали участь кілька членів парламентської більшості.

Одночасно із засіданням під парламентом проходила акція протесту проти ухвалення закону. Поліція відтіснила протестувальників, які перед цим ночували під будівлею, від службових входів законодавчого органу, щоб туди могли потрапити депутати "Грузинської мрії".

На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.

11 травня у Тбілісі пройшов найбільший мітинг проти ухвалення закону, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.