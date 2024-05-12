В Грузії противники закону про "іноагентів" проведуть ніч на понеділок під будівлею парламенту

Противники закону про "іноагентів" проведуть ніч із 12 на 13 травня біля будівлі парламенту Грузії у столиці Тбілісі.

Про це учасникам багатотисячного мітингу на площі Європи повідомив письменник Лаша Бугадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

13 травня о 9 ранку за місцевим часом має відбутися засідання юридичного комітету парламенту, на якому скандальну ініціативу обговорять у третьому читанні.

Бугадзе запропонував противникам закону "зазирнути в очі" депутатам керівної партії.

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Чи спробують демонстранти заблокувати входи в парламент, він не уточнив.

Засідання сесії і голосування в третьому читанні в парламенті має відбутися 14 травня.

Напередодні увечері в Тбілісі відбувся наймасштабніший мітинг проти закону про "іноагентів".

Нагадаємо, цього тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів.

Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.

На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.