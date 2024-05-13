Возле парламента Грузии полиция задержала 20 человек, среди них трое иностранцев

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили о задержании 20 человек на акции протеста возле парламента Грузии в понедельник, где в то время комитет рассматривал редакцию проекта резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния".

Данные МВД приводит грузинский Первый канал, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в грузинском ведомстве, среди 20 задержанных трое – граждане иностранных государств, в частности США и России.

"Посольства Соединенных Штатов Америки и Швейцарской конфедерации уже проинформированы о задержании указанных лиц", – говорится в информации МВД. После российско-грузинской войны Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ и российские интересы в Грузии представляет Швейцария.

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Как известно, юридический комитет парламента Грузии поддержал редакцию проекта "О прозрачности иностранного влияния". Процедура заняла около минуты, в ней участвовали несколько членов парламентского большинства.

Одновременно с заседанием под парламентом проходила акция протеста против принятия закона. Полиция оттеснила протестующих, которые перед этим ночевали под зданием, от служебных входов законодательного органа, чтобы туда могли попасть депутаты "Грузинской мечты".

На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщалось, что в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут.

11 мая в Тбилиси прошел рекордный митинг против принятия закона, на улицы вышли десятки тысяч людей.