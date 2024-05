Тисячі громадян Грузії зібралися на площі Європи у Тбілісі, протестуючи проти ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Єврпоейська правда".

Акцію у столиці 11 травня анонсували як можливо найбільшу за увесь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

Люди почали збиратися на "Європейський марш" ще на початку вечора у трьох різних місцях та рушили звідти до площі Європи з прапорами Грузії та ЄС і своїми гаслами.

На шляху завітали також до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських.

На даний час кількість демонстрантів може сягати від багатьох тисяч до десятків тисяч, площа повністю заповнена людьми.

Europe Square in Tbilisi right now.

Everyone hasn't reached it yet.

Protest against foreign agents bill pic.twitter.com/DNlZxjrRDq