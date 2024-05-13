Суд оставил в силе экстремистский статус ультраправой партии Германии

Высший региональный суд на западе Германии отклонил апелляцию партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") против ее классификации как крайне правой экстремистской организации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Суд в Мюнстере постановил, что такое определение было обоснованным и не нарушает конституцию ФРГ или европейское законодательство.

Этот статус облегчает национальной разведывательной службе Германии BfV расследование и слежку за членами партии или вербовку информаторов изнутри организации.

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"Суд считает, что есть достаточно доказательств того, что "АдГ" преследует цели, которые противоречат человеческому достоинству определенных групп, а также демократии", – написали в решении судьи.

По их словам, есть основания подозревать, что по крайней мере часть партии хочет предоставить второстепенный статус немецким гражданам с миграционным прошлым.

"АдГ" раскритиковала это решение, утверждая, что в процессе не хватает "достаточного выяснения фактов". Партия заявила, что подаст еще одну апелляцию.

Политическая сила безуспешно оспаривала это решение в суде низшей инстанции в западном городе Кельн в 2022 году. Она все еще может обжаловать его на федеральном уровне.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер уже приветствовала решение суда, отметив, что оно "показывает, что мы являемся демократией, которая защищается".

На фоне возобновления дебатов о возможности запретить деятельность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" появились разговоры о менее радикальной опции – лишении ее финансирования, однако с правовой точки зрения это может быть не менее сложно.

Ранее административный суд Кельна постановил, что немецкие спецслужбы могут классифицировать молодежную организацию "АдГ" как экстремистское движение.

Перед этим в восточной немецкой земле Саксонии партию "Альтернатива для Германии" признали крайне правой экстремистской организацией.

После Тюрингии и Саксонии-Анхальт Саксония стала третьей федеральной землей, которая классифицировала партию таким образом.