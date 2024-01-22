У Німеччині обговорюють можливість позбавити "АдН" фінансування

На тлі поновлення дебатів про можливість заборонити діяльність правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" з’явилися розмови про менш радикальну опцію – позбавлення її фінансування, проте з правової точки зору це може бути не менш складно.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Представники коаліційних партій зазначили, що реалізувати таку ідею теоретично можливо, але юридичні труднощі будуть не набагато меншими, як з рішенням про заборону діяльності партії.

Представник фракції СДПН Йоганнес Фехнер зазначив, що процедура для суттєвого урізання державного фінансування партій, діяльність яких суперечить конституційним принципам, прописана в основному законі.

Очільниця фракції "Зелених" Ірене Міхалік зазначила, що партія вважає такий крок можливим. "Але як і з рішенням про заборону партії, конституційні органи мають ретельно продумати юридичні кроки і взяти до уваги оцінку органів, що відповідають за безпеку", – зазначила вона.

В опозиційному "Християнсько-демократичному союзі" скептичні щодо позбавлення "АдН" фінансуванням. Представник фракції Торстен Фрай зауважив, що фактично для позбавлення партії фінансування потрібне рішення Федерального конституційного суду про неконституційність її діяльності, тобто, так само, як і для заборони.

"Тож світлофорна коаліція має ретельно зважити, чи не вийде так, що це зіграє на руку "АдН" і посприяє ще більшій мобілізації екстремістів. Ми нічого не доб’ємося тим, що небезпечні популісти правого ухилу зможуть виставляти себе жертвами", – зауважив він.

Водночас Маркус Зьодер, прем’єр Баварії і керівник партії – молодшого партнера "ХДС", вважає визнання партії неконституційною через рішення суду цілком реалістичним сценарієм, особливо якщо таким виявиться рішення щодо "Національної демократичної партії", яке чекають у вівторок 23 січня.

Нагадаємо, в неділю у Німеччині пройшла чергова хвиля демонстрацій проти ідей крайніх правих партій. Окремі заходи, як у Мюнхені, виявилися настільки масштабними, що поліція наказала їм розходитися.

Поштовхом до протестів і розмов про заборону партії "Альтернатива для Німеччини" стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих за участі представників "АдН", на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.