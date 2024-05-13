Соратники партии власти Грузии предлагают не пускать в страну европейских политиков

Партия "Сила народа", образованная бывшими членами партии власти "Грузинская мечта", призвала правительство игнорировать визиты западных политиков и предлагает рассмотреть запрет на их въезд в страну.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В "Силе народа" заявили, что в Грузию планируют прибыть с визитом министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии, а также руководители парламентских комитетов по иностранным делам Германии и Литвы и помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джеймс О'Брайен.

В политсиле заявили, что эти западные чиновники открыто поддерживают партию Саакашвили "Единое национальное движение".

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"Очевидно, их целью является содействие радикализации процессов, поляризация политического процесса и общества, поддержка радикальной оппозиции. Учитывая вышесказанное считаем, что чиновникам правительства Грузии стоит воздержаться от встреч с политиками, которые приехали в нашу страну для раскола", – говорится в заявлении "Силы народа".

"Когда мы точно знаем, что главная цель их заявлений против правительства Грузии последние два года – втягивание нашей страны в войну и открытие второго фронта против России, правительство должно обсудить, заслуживают ли эти политики того, чтобы их пустили в страну", – добавили в заявлении.

Также стало известно, что в Грузии уже находятся руководители комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Польши, Чехии, Литвы и Эстонии, сообщает "Новости-Грузия".

Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что не будет встречаться с коллегами из европейских стран.

Напомним, утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед финальным третьим рассмотрением, которое ожидается во вторник.

На прошлой неделе послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщалось, что в ЕС не исключают пересмотра безвизового режима для Грузии, если закон примут.

В понедельник 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта "об иноагентах" для евроинтеграции Грузии.