У Єврокомісії прокоментували скандал з президенткою Північної Македонії, яка обурила Грецію

У Єврокомісії нагадали, що виконання домовленостей із сусідами є важливим для євроінтеграції Північної Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Його попросили нагадати, якими є вимоги до Північної Македонії для її подальшого руху до вступу у ЄС у контексті скандалу, що виник між Скоп’є та Афінами через те, що нова президентка під час присяги використала стару назву країни "Македонія".

Речник відповів, що це чітко прописано в останній доповіді Єврокомісії щодо розширення, яку оприлюднили восени 2023 року, і вказано, зокрема, що країни-кандидатки мають зберігати добросусідські відносини з іншими учасницями процесу розширення.

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"Існуючі двосторонні домовленості мають доброчесно виконуватися усіма сторонами, у тому числі Преспанська угода між Північною Македонією та Грецією і договір про дружбу, добросусідські відносини і співпрацю з Болгарією, включно з його протоколами. Такими є очікування ЄС", – зазначив Петер Стано.

Він додав, що Євросоюз розраховує на те, що нова влада у Північній Македонії продовжать робити необхідну для євроінтеграції роботу.

"Вони починають з чистого листа і зараз мають нагоду переконати всіх у ЄС, що вони віддані європейському майбутньому країни і зроблять усе можливе для її успішного просування на шляху до членства", – сказав речник Єврокомісії.

Нагадаємо, нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія", а не "Північна Македонія". Країні довелося погодитися на зміну назви за Преспанською угодою із Грецією, яка через цю суперечку блокувала вступ Північної Македонії до НАТО.

Вчинок нової президентки викликав значне обурення Афін. Посол Греції, яку запросили на інавгурацію, залишила парламент на знак протесту.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Міністерство закордонних справ Північної Македонії після скандалу запевнило, що країна рішуче налаштована неухильно дотримуватись конституційних положень, а також усіх міжнародних зобов’язань, зокрема, Преспанської угоди з Грецією.

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