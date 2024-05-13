В ЕС прокомментировали скандал с президентом Северной Македонии, которая возмутила Грецию

В Еврокомиссии напомнили, что выполнение договоренностей с соседями является важным условием для евроинтеграции Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Его попросили напомнить, каковы требования к Северной Македонии для ее дальнейшего движения к вступлению в ЕС в контексте скандала, возникшего между Скопье и Афинами из-за того, что новый президент во время присяги использовала старое название страны "Македония".

Спикер ответил, что это четко прописано в последнем докладе Еврокомиссии по расширению, который опубликовали осенью 2023 года, и указано, в частности, что страны-кандидаты должны сохранять добрососедские отношения с другими участницами процесса расширения.

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"Существующие двусторонние договоренности должны добропорядочно выполняться всеми сторонами, в том числе Преспанское соглашение между Северной Македонией и Грецией и договор о дружбе, добрососедских отношениях и сотрудничестве с Болгарией, включая его протоколы. Таковы ожидания ЕС", – отметил Петер Стано.

Он добавил, что Евросоюз рассчитывает на то, что новые власти в Северной Македонии продолжат делать необходимую для евроинтеграции работу.

"Они начинают с чистого листа и сейчас имеют возможность убедить всех в ЕС, что они преданы европейскому будущему страны и сделают все возможное для ее успешного продвижения на пути к членству", – сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, новый президент Северной Македонии Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония", а не "Северная Македония". Стране пришлось согласиться на смену названия по Преспанскому соглашению с Грецией, которая из-за этого спора блокировала вступление Северной Македонии в НАТО.

Поступок нового президента вызвал значительное возмущение Афин. Посол Греции, которую пригласили на инаугурацию, покинула парламент в знак протеста.

В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом"..

Министерство иностранных дел Северной Македонии после скандала заверило, что страна решительно настроена неуклонно придерживаться конституционных положений, а также всех международных обязательств, в частности, Преспанского соглашения с Грецией.

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