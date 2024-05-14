У Франції напали на поліцейський фургон під час перевезення ув'язненого, є загиблі

Французькі правоохоронці оголосили про масштабний розшук підозрюваних у нападі на фургон, що перевозив ув'язненого, в результаті якого щонайменше двоє тюремних охоронців загинули і ще троє зазнали серйозних поранень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Інцидент стався вранці 14 травня, коли фургон перевозив 30-річного ув'язненого з міста Руан до Евре на півночі Франції.

За неофіційними даними, зловмисники у балаклавах на позашляховику в'їхали у фургон і протаранили його передню частину, після чого забрали ув'язненого та втекли. У результаті двоє правоохоронців загинули, ще троє зазнали поранень.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Twitter (X) оголосив про "масштабні пошуки" зловмисників, для чого були мобілізовані кілька сотень поліцейських і жандармів. Також повідомлялось про вертолітні патрулі.

В ефірі BFMTV французький міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті повідомив, що двоє поранених офіцерів перебувають в особливо критичному стані.

"Буде зроблено абсолютно все, щоб знайти винних у цьому підлому злочині. Це люди, для яких життя нічого не означає. Вони будуть заарештовані, засуджені і покарані відповідно до скоєного злочину", – пообіцяв він.

Французькі ЗМІ вже дізнались про особу ув'язненого, якого звільнили під час нападу. Це 30-річний Мохамед Амра на прізвисько "Муха". Його засудили до півтора року ув'язнення за крадіжки із супермаркетів і підозрюють у замовленні вбивства в Марселі.

За даними правоохоронців, Амра має зв'язки із впливовою марсельською кримінальною бандою "Чорні", пов'язаною з наркоторгівлею. Марсель в останні місяці став одним із центрів сутичок між кримінальними бандами, які незаконно торгують наркотиками.