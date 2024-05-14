В Германии произошла массовая драка: от ударов мачете пострадали два человека

В восточном немецком городе Лейпциг произошла массовая драка, во время которой от ударов мачете пострадали два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Жестокая схватка произошла на печально известной улице Айзенбанштрассе, известной высоким уровнем преступности. Из-за ударов мачете двое 26-летних мужчин получили ранения.

В драке участвовали около десятка мужчин. На видео можно увидеть, как ее участники бьют друг друга по голове, один мужчина лежит на улице. Еще одного мужчину бьют тупой стороной мачете.

Представитель полиции Лейпцига Олаф Гоппе заявил, что правоохранители знают о драке, которая произошла в воскресенье, и проводят расследование.

В полиции отметили, что благодаря видеозаписи удалось установить личности нападавших. По словам правоохранителей, большинство преступлений на Айзенбанштрассе связаны с наркотиками и бандитскими разборками.

Улица Айзенбанштрассе, где живут люди разных национальностей, считается криминогенной зоной. В 2018 году она была объявлена зоной запрета на ношение оружия.

Кроме жестоких бандитских разборок, здесь также имеют место перестрелки со смертельным исходом.

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