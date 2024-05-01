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В Осло затримали чоловіка, який з ножами ганявся за перехожими на станції метро

Новини — Середа, 1 травня 2024, 19:36 — Марія Ємець

У столиці Норвегії затримали озброєного ножами чоловіка, який напав на перехожих на станції метро; постраждала одна людина.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

Близько 6 години вечора за місцевим часом у поліцію надійшло більше двадцяти дзвінків про те, що на станції "Національний театр" у центрі Осло чоловік бігає з ножами в руках і погрожує перехожим. 

Невдовзі у поліції повідомили, що чоловіка затримали, одній людині надають допомогу через поранення у руку. 

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Поліція попередньо встановила особу нападника, це чоловік віком близько 30 років. 

На даний час інцидент не вважають терористичним нападом.

Нагадаємо, у Лондоні цього тижня озброєний шаблею чоловік завдав тяжких поранень п’ятьом людям, 14-річний хлопець у підсумку помер. Слідство поки не коментувало можливих мотивів нападника, але не вважає, що це міг бути теракт. 

Минулого тижня у Німеччині поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.

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Норвегія інциденти
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