Правительство Словакии: Фицо все еще оперируют, покушение совершили по политическим мотивам

Министры обороны и внутренних дел Словакии Роберт Калиняк и Матуш Шутай Эшток заявили, что премьер-министр Роберт Фицо, который ранее подвергся покушению, все еще находится на операционном столе.

Их слова на брифинге приводит портал Aktuality, сообщает "Европейская правда".

Калиняк сообщил, что Фицо все еще оперируют, опровергнув сообщения СМИ о том, что премьер-министр уже находится в стабильном состоянии. "Трагический день для нас означает борьбу за жизнь премьер-министра", – заявил словацкий министр обороны.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток также подтвердил информацию о том, что Фицо до сих пор оперируют. "Преступник сделал пять выстрелов, и премьер-министр находится в критическом состоянии. Он все еще находится на операционном столе", – сказал он.

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Глава словацкого МВД также заявил, что решение стрелка "было политически мотивированным" и возникло вскоре после президентских выборов.

Шушай Эшток также объявил, что власти усилят охрану чиновников, политиков, в том числе оппозиционных, и представителей СМИ Словакии.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".